Marocco-Israele: ambasciatore Govrin annuncia rientro a Rabat a capo ufficio di collegamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Govrin ha annunciato il suo ritorno in Marocco per riprendere le sue funzioni di capo dell'ufficio di collegamento israeliano a Rabat, dopo un'assenza di circa 10 mesi in seguito ad alcune accuse di molestie sessuali e corruzione. Lo ha riferito lo stesso Govrin in un messaggio su Twitter spiegando di essere "molto felice di tornare nella mia seconda casa, il caro Marocco, per continuare le mie nobili missioni volte a rafforzare e approfondire le relazioni tra i due Paesi". L'annuncio del ritorno di Govrin è arrivato solo un giorno dopo che Shai Cohen ha annunciato di aver terminato le sue funzioni di capo dell'ufficio dopo aver ricoperto l'incarico per più di due mesi. Secondo il quotidiano “Jerusalem Post”, il diplomatico era stato accusato di molestie sessuali e di mancata denuncia di alcuni regali.(Mar)