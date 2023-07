Libia: cinque condanne all'ergastolo per la morte di 11 migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha annunciato lo scorso 5 luglio di aver sostenuto il rimpatrio volontario di oltre 11 mila migranti dalla Libia in 21 paesi nel corso del 2022. In un rapporto, Oim ha affermato che i migranti in Libia affrontano enormi sfide e rischi come violenza, sfruttamento, detenzione arbitraria, condizioni di vita precarie e maltrattamenti da parte dei trafficanti di esseri umani. L'organizzazione internazionale ha aggiunto di aver fornito assistenza immediata ed a lungo termine alle vittime della tratta, ai sopravvissuti alla violenza di genere, ai minori non accompagnati e ad altri gruppi vulnerabili. "Il 2022 è stato relativamente stabile, ma è stato caratterizzato da un numero alto di 24.684 migranti fermati e riportati in Libia dopo aver tentato di emigrare in Europa", ha riferito Oim. Nei primi sei mesi del 2023, 8.496 migranti sono stati intercettati in mare e riportati in Libia, dei quali 5.644 uomini, 401 donne, 186 bambini e 2.265 persone i cui dati sul genere non sono disponibili. Nel 2021, i migranti intercettati lungo la stessa rotta del Mediterraneo centrale e respinti in Libia erano stati 32.425. (segue) (Lit)