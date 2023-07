Guinea equatoriale: Ue preoccupata per condanna leader dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è profondamente preoccupata per la dura condanna del leader e di altri membri di Cittadini per l'innovazione da parte di un tribunale militare della Guinea equatoriale. "Ogni individuo ha diritto a un processo dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale. L'uso di un tribunale militare per condannare i civili solleva serie preoccupazioni in merito al giusto processo e al giusto processo. L'Ue ricorda la necessità di tutelare i diritti degli imputati a un processo equo, con tutte le garanzie giuridiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani", afferma il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna in una nota. "Occorre garantire uno spazio pacifico, libero e aperto al dibattito politico e al dialogo con i partiti di opposizione e le organizzazioni della società civile", conclude la dichiarazione. (Brb)