Forza Italia: Gasparri, designazione Tajani premia esperienza e coerenza

- "Ora tutti ai remi, per consentire con impegno, dedizione e umiltà a Forza Italia di proseguire la sua navigazione. I berlusconiani devono rappresentare in Italia e in Europa i valori e i programmi indicati dal nostro fondatore Silvio Berlusconi. Lo dice con chiarezza il documento preparato in vista del Consiglio nazionale di sabato. Sono contento della designazione di Antonio Tajani alla presidenza del movimento. Una scelta che premia l'esperienza e la coerenza. Doti essenziali in un mondo condizionato da fuochi d'artificio che si dissolvono in breve volgere". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Con Antonio abbiamo condiviso militanza e ideali fin dagli anni del ginnasio - prosegue il parlamentare-. Sarà un onore seguirlo anche in questo impegnativo percorso. Che ci porterà già nei prossimi mesi, come lui ha confermato, a un congresso arioso e partecipato. La presenza del presidente del Partito popolare europeo Weber sabato a Roma accanto ad Antonio, vice presidente e uno dei leader storici del Ppe, è già una indicazione di contenuti e di rotta. Noi siamo indispensabili al centrodestra italiano ed europeo. Al quale diamo un apporto decisivo di credibilità e solidità. La navigazione, lo sappiamo, è impegnativa. Ma sulla tolda ci sono buone presenze". (Rin)