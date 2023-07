Libia: presidente Parlamento incontra analista italiana Gazzini, focus su distribuzione proventi petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha incontrato l'esperta di affari libici dell'International Crisis Group (Icg), l’analista italiana Claudia Gazzini, per discutere, tra le altre cose, del dossier della distribuzione dei proventi petroliferi. Lo ha riferito la stessa Gazzini sul suo profilo Twitter, affermando di aver avuto una “conversazione coinvolgente” con Saleh sul ruolo della Camera dei rappresentanti “come unico organo legislativo del Paese, dei suoi sforzi per nominare un nuovo esecutivo e dei recenti appelli per un'equa ripartizione delle entrate petrolifere”. (segue) (Res)