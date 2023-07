Libia: presidente Parlamento incontra analista italiana Gazzini, focus su distribuzione proventi petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’audizione alla commissione Esteri e Difesa del Senato del 4 luglio scorso, Gazzini aveva detto che è sempre più improbabile che la via delle elezioni sia davvero percorribile in Libia. “Poiché le parti interessate libiche non mostrano alcun interesse genuino a tenere le elezioni e continuano a non essere d’accordo sui requisiti necessari per essere candidati alle elezioni presidenziali, è necessario un ripensamento sulla strada da seguire. Una migliore governance, una maggiore supervisione istituzionale e istituzioni funzionanti sono ciò di cui la Libia ha bisogno. Se le elezioni non si possono tenere, bisogna allora iniziare a considerare nuovi strumenti e nuovi obbiettivi. Non vi nascondo una certa preoccupazione per l’aumento della tensione tra le fazioni libiche e il rischio di una nuova guerra”, aveva detto Gazzini. L’esperta ha spiegato che ci sono tre proposte sul tavolo per sbloccare lo stallo politico in Libia: la prima è organizzare nuove elezioni; la seconda, nominare un nuovo governo di unità nazionale e, in una fase successiva, organizzare le elezioni; e la terza, sostenere un accordo per la condivisione del potere tra i due principali protagonisti della Libia, Khalifa Haftar da una parte e il primo ministro Abdulhamid Dabaiba dall’altra. “Nessuna di queste iniziative ha finora raccolto sostegno sufficiente all’interno del Paese”, ha concluso l’analista. (Res)