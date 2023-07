Marocco: turisti aumentano del 21 per cento a fine giugno rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di turisti che hanno visitato il Marocco è salito a 6,5 milioni durante i primi sei mesi dell'anno in corso, registrando un aumento del 21 per cento rispetto al 2019. È quanto emerge dai dati diffusi del ministero del Turismo in una nota, spiegando che "i numeri registrati nel mese di giugno confermano la continua crescita del settore del turismo iniziata a gennaio 2023". La stessa fonte ha evidenziato che il numero di turisti ha raggiunto, nel mese di giugno, circa 1,4 milioni di turisti, con un aumento del 25 per cento rispetto allo stesso mese del 2019, sottolineando che molti mercati hanno contribuito a questo risultato, in particolare la Spagna (+79 per cento rispetto al 2019), il Regno Unito (+23 per cento rispetto al 2019), il Portogallo (+16 per cento rispetto al 2019) e il mercato israeliano (+96 per cento rispetto al 2019). (segue) (Mar)