Marocco: turisti aumentano del 21 per cento a fine giugno rispetto al 2019 (2)

- Secondo quanto riferito dalla ministra del Turismo, Fatim-Zahra Ammor, "dall'inizio del 2023, il settore del turismo ha intrapreso un trend di crescita accelerato, che gli ha permesso di superare quanto raggiunto nel 2019, che è considerato un anno di riferimento". In particolare, secondo la ministra, “il settore del turismo in Marocco sta assistendo a una dinamica molto positiva, che si riflette nei risultati registrati dal 2022". Il Marocco ha accolto lo scorso anno “11 milioni di turisti, il che equivale ad un tasso di recupero turisti dell'84 per cento rispetto all'anno pre-crisi del 2019: è un buon risultato rispetto alla media globale del 63 per cento". A seguito di questo incremento, ha aggiunto la ministra, "sono stati raccolti ricavi record in valuta forte, pari a circa 94 miliardi di dirham (8,8 miliardi di euro) nel 2022, con un incremento del 19 per cento rispetto al 2019". (Mar)