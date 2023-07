Tunisia-Malta: colloqui tra capi diplomazia, focus su cooperazione e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive di cooperazione in molti ambiti e il dossier dell'immigrazione irregolare sono stati al centro di un incontro tra il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Nabil Ammar, e l’omologo maltese, Ian Borg, che si è recato in visita nel Paese nordafricano. Lo ha riferito un comunicato pubblicato dal dicastero tunisino secondo cui le due parti hanno discusso le prospettive di cooperazione, in particolare nei settori dell'occupazione, della formazione professionale, dell'energia e del turismo, nonché i modi per combattere le migrazioni irregolare nel quadro di un approccio globale basato sul partenariato e sulla promozione degli investimenti nei due Paesi. Durante questo incontro sono state elogiate "le storiche relazioni di amicizia esistenti tra Tunisia e Malta e la determinazione delle due parti a svilupparle ulteriormente nell'interesse dei due popoli". (Tut)