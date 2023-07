Tunisia-Malta: colloquio tra premier, focus su occupazione e cooperazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia Najla Bouden ha concordato con l'omologo maltese Robert Abela di attivare l'accordo firmato tra i due Paesi relativo all'occupazione dei giovani tunisini e di rafforzare la cooperazione nel campo del commercio beneficiando dell'adesione della Tunisia alla zona di libero scambio in Africa. Lo ha riferito un comunicato del governo tunisino, spiegando che i due si sono incontrati ieri a Tunisi. Bouden ha espresso "la soddisfazione della Tunisia per lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra i due paesi", esprimendo l'aspirazione a sostenere ulteriormente la cooperazione e le prospettive di rafforzarla nel prossimo periodo. Il capo del governo tunisino ha inoltre sottolineato l'importanza di organizzare eventi bilaterali, primo fra tutti la riunione del Comitato misto superiore tunisino-maltese, al fine di discutere i modi per beneficiare delle grandi potenzialità disponibili in Tunisia e Malta. Le due parti hanno passato in rassegna diversi temi di azione comune, in particolare nel campo delle energie rinnovabili. Bouden aveva ricevuto ieri mattina Abela al Palazzo del governo nella Kasbah, per discutere una serie di questioni bilaterali e regionali e lo sviluppo delle relazioni di cooperazione esistenti. (Tut)