Pnrr: P. De Luca (Pd), governo da "bollino rosso"

- Il governo "si scioglie completamente sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, complice anche il caldo estivo, mostrando tutta la sua inadeguatezza. Dopo i continui rinvii della terza rata da 19 miliardi ancora non erogata dalla Commissione, anche i 27 obiettivi di giugno sono un miraggio e il pagamento della quarta rata da 16 miliardi slitterà quasi sicuramente al 2024. Le azioni del governo sul Pnrr sono da 'bollino rosso' e rischiano di farci perdere risorse europee indispensabili per il rilancio dell'Italia e soprattutto del Mezzogiorno. E questi sarebbero i patrioti?". Lo dichiara il deputato democratico Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche Ue alla Camera. (Rin)