Arabia Saudita: depositati due miliardi di dollari presso la Banca centrale del Pakistan

- L’Arabia Saudita ha depositato due miliardi di dollari presso la Banca centrale del Pakistan per dare nuovo slancio all’economia a seguito dell’accordo per un piano di salvataggio con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha annunciato oggi il ministro delle Finanze del Pakistan, Ishaq Dar, esprimendo la gratitudine del governo di Islamabad nei confronti del Regno saudita. Come riferisce il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadia”, infatti, i due miliardi di dollari depositati da Riad rafforzeranno le riserve di valuta estera del Paese, che attualmente sono appena sufficienti per coprire le importazioni per un solo mese. Infatti, nel corso del 2023, le rimesse estere del Pakistan hanno registrato una diminuzione del 14 per cento, pari a 4 miliardi di dollari, a causa principalmente dell’instabilità politica e dei tassi di cambio. Tale instabilità ha causato una diminuzione del flusso di rimesse estere attraverso i canali legali, costituite per più della metà dal denaro inviato nel Paese dai lavoratori residenti in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, dove è impiegato circa l’80 per cento della manodopera pakistana all’estero. Tuttavia, nel 2023, le rimesse dall’Arabia Saudita sono diminuite del 16,9 per cento, mentre quelle dagli Emirati hanno registrato una riduzione del 20,5 per cento. Per quanto riguarda le rimesse dagli altri Paesi del Golfo, infine, la flessione nell’anno in corso è stata del 12 per cento. (Res)