Algeria-Ciad: colloqui tra ministri Trasporti per rafforzare la cooperazione nel settore

- Il ministro dei Trasporti dell'Algeria, Youcef Charfa, ha ricevuto l'omologa dei Trasporti terrestri e della Sicurezza stradale della Repubblica del Ciad, Fatima Goukouni Weddeye, in visita di lavoro a Algeri. Lo ha riferito il ministero dei Trasporti algerino affermando che le due parti hanno discusso i modi per rafforzare la cooperazione bilaterale e il partenariato tra i due paesi in vari campi legati al settore dei trasporti, in particolare il trasporto terrestre e la sicurezza, nonché il trasporto di merci attraverso la terraferma, studiando la possibilità di adottare i porti commerciali algerini come piattaforme di transito delle merci verso la Repubblica del Ciad. Sono stati discussi diversi ambiti di interesse comune, come il settore del trasporto terrestre di passeggeri e merci, stazioni di terra, trasporto ferroviario, monitoraggio tecnico delle auto, trasporto aereo e possibilità di transito merci dai porti algerini verso la Repubblica del Ciad, dove negli ultimi tre mesi è stato raggiunto un primo accordo ed è stato sviluppato un processo per concretizzarlo nell'ultimo trimestre dell'anno in corso e del prossimo anno attraverso un comitato congiunto.(Ala)