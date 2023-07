Nato: ministro Esteri Ungheria, ratifica adesione Svezia è solo una “questione tecnica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Ungheria, chiudere il procedimento di ratifica dell’adesione della Svezia alla Nato è solo una “questione tecnica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, prima di partire alla volta di Vilnius, in Lituania, per partecipare al vertice della Nato di oggi e domani. “Gli argomenti (di discussione) più importanti ovviamente saranno la guerra in Ucraina e l’adesione della Svezia alla Nato. La posizione dell’Ungheria è chiara: vogliamo la pace in Ucraina il prima possibile perché è l’unico modo di salvare vite umane. Anche sulla Svezia la nostra posizione è chiara: il governo sostiene l’adesione alla Nato, che è la ragione per la quale abbiamo presentato la proposta al Parlamento diversi mesi fa: chiudere il procedimento di ratifica è solo una questione tecnica”, ha scritto il ministro in un messaggio su Facebook. (Vap)