Energia: Libia, picco dei consumi di 1,13 miliardi di piedi cubi di gas

- In gran caldo ha portato a un picco dei consumi interni di gas naturale in Libia, pari a 1,13 miliardi di piedi cubi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la National Oil Corporation (Noc), l’ente petrolifero statale del Paese nordafricano. In particolare, la General Electricity Company of Libya (Gecol), la compagnia elettrica nazionale libica, ha consumato 951 milioni di piedi cubi di gas naturale, la stessa Noc ha impiegato 123 milioni di piedi cubi, il Complesso siderurgico e altre piccole fabbriche hanno consumato 50 milioni di piedi cubi, mentre 6 milioni di piedi cubi sono stati consumati dai cementifici.(Lit)