Algeria: registrato altro nuovo picco storico di consumo elettricità

- Il consumo nazionale di energia elettrica in Algeria ha registrato ieri un nuovo massimo storico, stimato in 17.905 megawatt. Lo ha riferito il portavoce dell'azienda per l'energia Sonelgaz, Khalil Hodna. Il portavoce ha sottolineato che, nonostante "l'alta temperatura registrata di recente, le strutture energetiche e la rete elettrica nazionale hanno interagito positivamente con questa situazione eccezionale, in quanto Sonelgaz ha intrapreso le operazioni di ripristino dei collegamenti elettrici in alcune aree interessate da fluttuazioni variabili nella distribuzione dell'elettricità". Hodna ha affermato che il picco è stato registrato alle 14:02 di ieri.(Ala)