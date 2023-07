© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Mosca ha multato di 4 milioni di rubli (39,8 mila euro) la piattaforma di streaming Twitch per la mancata rimozione di contenuti vietati in Russia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass". La multa è dovuta al rifiuto di rimuovere informazioni ritenute "inaffidabili" dalle autorità russe, ossia tre video sull'operazione militare speciale condotta dalla Russia in Ucraina. (Rum)