Milano: Piscina (Lega), al via raccolta firme Lega nel weekend contro aumento ticket Area C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte questo weekend la raccolta firme della Lega "contro l'aumento del ticket d'ingresso di Area C da parte della Giunta Sala" Lo comunica in una nota Samuele Piscina, Segretario cittadino della Lega e consigliere Comunale. "La decisione di alzare la gabella per l'accesso nella cerchia dei bastioni ha tutta l'aria di una persecuzione senza precedenti nei confronti dei cittadini. Pensiamo ai commercianti che vedranno un calo dei clienti anche a causa dell'introduzione del pagamento nei giorni festivi, pensiamo agli artigiani, ai trasportatori e a tutte quelle categorie che sono costrette a utilizzare il mezzo di trasporto privato per poter lavorare, pensiamo agli anziani che hanno difficoltà a muoversi con i mezzi di trasporto pubblico e che magari devono raggiungere le strutture ospedaliere o sanitarie in centro, pensiamo alle famiglie che hanno tempistiche serrate e necessità di correre a recuperare il figlio a scuola o assistere il parente in difficoltà e, non ultimi, pensiamo ai residenti - aggiunge Piscina -. Proprio i residenti sono i più colpiti da questo incosciente atto, colpevoli, secondo l'amministrazione meneghina, di avere una casa in centro e, quindi, puniti severamente dall'inquisizione anti-auto che prima gli toglie il diritto di accedere al proprio box o abitazione se non a fronte del pagamento del pedaggio e poi gli alza anche la gabella. Dimentichiamo troppo spesso che nella cerchia esistono diversi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, quali, ad esempio, quelli di via Bergamini, via Laghetto, corso Garibaldi, via Statuto, via Palermo, via San Maurilio, via Anfiteatro, via Mercato, via Pontida, via Madonnina, corso di Porta Ticinese e via Scaldasole. Case popolari, insomma, nelle quali alloggiano persone sicuramente non benestanti e che si troveranno sempre più in difficoltà grazie a Sala". (segue) (Com)