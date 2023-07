Milano: Piscina (Lega), al via raccolta firme Lega nel weekend contro aumento ticket Area C (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Piscina "purtroppo ci stiamo abituando alla politica classista e ideologica della sinistra milanese. Con Pisapia hanno creato Area C dalle costole di Ecopass portando la tariffa per tutti a 5 euro e hanno aumentato gli abbonamenti e i biglietti Atm a 1,50 euro. Successivamente, con Sala, la sinistra ha aumentato i biglietti del trasporto pubblico a 2 euro, ha introdotto il pagamento di Area C per le auto ibride, ha ideato Area B escludendo totalmente l'accesso in centro agli euro 4 e 5 diesel e 3 benzina, ha aumentato i biglietti a 2,20 euro riducendo le corse dei mezzi pubblici e ora aumenteranno il ticket di Area C a 7,50 euro e, molto probabilmente, ancora una volta il prezzo del biglietto Atm". E conclude: "Prima ci dicono che dobbiamo utilizzare meno l'auto, poi rendono insostenibili e inutilizzabili i mezzi pubblici. Insomma, "conclude il Segretario leghista", la politica comunale si può definire schizofrenica, senza una missione se non quella di fare cassa e a pagarne le conseguenze sono solo i milanesi, soprattutto quelli meno abbienti. In questo contesto, i dati evidenziano che non esiste alcun beneficio per l'ambiente. Per questi motivi la Lega questo weekend avvierà la raccolta firme per dimostrare al Sindaco e alla sua Giunta che Milano non ha bisogno di nuovi aumenti, ma di una politica seria sulla mobilità che offra un'alternativa credibile, promettendo battaglia in Consiglio Comunale contro il provvedimento che sarà approvato in questi giorni, se non addirittura oggi stesso". (Com)