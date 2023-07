Industria: Istat, produzione aumenta dell’1,6 per cento a maggio, calo del 3,7 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La produzione industriale torna a crescere a maggio, in termini congiunturali, dopo quattro flessioni consecutive", si legge nella nota di commento. "L’incremento coinvolge tutti i principali comparti. Considerando gli ultimi tre mesi, tuttavia, la produzione continua a mostrare un calo congiunturale, che si estende a tutti i settori di attività, con le uniche eccezioni rappresentate dai prodotti della raffinazione petrolifera e dai mezzi di trasporto. In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, l’indice complessivo è in diminuzione a maggio, come pure quelli relativi ai principali raggruppamenti di industrie, con l’eccezione dei beni strumentali", conclude. (Com)