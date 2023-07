Energia: Libia, colloqui entro fine mese per rientro compagnia algerina Sonatrach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È previsto entro la fine di questo mese un incontro tra il gruppo energetico algerino Sonatrach e le autorità libiche per discutere del rientro ufficiale della compagnia a Tripoli. Lo ha reso noto l'amministratore delegato di Sonatrach, Toufik Hakkar, durante una conferenza stampa per annunciare i risultati del gruppo energetico durante i primi cinque mesi del 2023. Hakkar ha detto che la società aveva numerosi investimenti ed esplorazioni in Libia, ma la situazione di sicurezza instabile negli ultimi anni l'ha costretta a lasciare il paese. "Ci sono consultazioni con la parte libica per rientrare", ha spiegato l’amministratore delegato. (segue) (Lit)