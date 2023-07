Energia: Libia, colloqui entro fine mese per rientro compagnia algerina Sonatrach (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia nazionale di idrocarburi dell'Algeria è riuscita a realizzare un fatturato per le esportazioni a fine maggio 2023, stimato in 21 miliardi di dollari. Il volume delle vendite di carburanti nello stesso periodo è stato pari a 68 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, in aumento del 2 per cento rispetto ai risultati dei primi cinque mesi del 2022, di cui sono state esportate 38 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Anche la produzione primaria di idrocarburi è aumentata a 80 milioni di tonnellate di petrolio equivalente a fine maggio 2023, con un incremento del 2 per cento rispetto a quanto realizzato a fine maggio 2022 (79 milioni di tonnellate). (Lit)