Tunisia: Bei concede prestito di 40 milioni di euro per programma sviluppo settore educazione

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso alla Tunisia un prestito di 40 milioni di euro a beneficio del programma per il miglioramento e lo sviluppo delle strutture educative, compresa la costruzione di 80 scuole primarie con specifiche moderne che saranno realizzate in diverse regioni del Paese. Lo ha riferito il ministero dell'Economia e della Pianificazione in un comunicato secondo cui questo finanziamento "mira a fornire un'infrastruttura educativa e didattica adeguata e moderna che aiuti a ridurre l'abbandono scolastico e l'acquisizione di conoscenze moderne nel quadro di un sistema equo e inclusivo, di cui beneficeranno circa 14.500 studenti". Questo finanziamento consentirà la fornitura delle attrezzature necessarie con specifiche moderne, come apparecchiature digitali, trasporto scolastico e altri requisiti logistici. Il ministro dell'Economia e della Pianificazione, Samir Said, ha firmato l'accordo di finanziamento con il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, Ricardo Mourinho Félix, a margine della sua partecipazione alle attività del forum euromediterraneo organizzato dalla Bei a Barcellona.(Tut)