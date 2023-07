Croazia: Uskok perquisisce uffici dell'Ente per l'energia elettrica Hep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori dell'Ufficio croato per la soppressione della corruzione e della criminalità organizzata (Uskok) sono entrati stamane negli uffici dell'Ente statale per l'energia elettrica della Croazia (Hep). Secondo informazioni non ufficiali della stampa croata, l'azione degli investigatori ha il fine di ritirare della documentazione relativa alla vicenda del gas in eccesso prelevato dalla compagnia petrolifera croata Ina. Nei giorni scorsi si era discusso della questione sulla vendita del gas in eccedenza che la Hep acquistava da Ina, dopo l'affermazione del rappresentante parlamentare Zvonimir Troskot secondo cui la società di distribuzione elettrica rivendeva ad alcuni fornitori le eccedenze del gas, "a un prezzo molto inferiore", tramite l'operatore nel mercato dell'energia croato (Hrote), causando in alcuni casi "una perdita anche di 500 mila euro al giorno". In Parlamento i membri dell'opposizione avevano accolto con critiche e con richieste di responsabilità da parte del primo ministro Andrej Plenkovic, l'informazione secondo cui la Hep aveva perso 10 milioni di euro per la cattiva gestione di tali eccedenze di gas nel solo mese di giugno. (segue) (Seb)