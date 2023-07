Croazia: Uskok perquisisce uffici dell'Ente per l'energia elettrica Hep (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Hep aveva però negato ogni accusa precisando di disporre del gas prelevato "esclusivamente per gli scopi previsti dalla normativa, il che significa che non può e non lo utilizza per altri scopi, né per il proprio fabbisogno, né per la vendita sul mercato". Il governo aveva quindi successivamente annullato l'obbligo per la Hep di acquistare il gas dalla compagnia Ina a un prezzo "cinque volte inferiore ai prezzi di mercato", determinato dall'Agenzia di regolazione energetica del Paese (Hera), vista la quantità sufficiente di gas immagazzinato e di gas presente nel sistema. La norma in vigore dall'autunno scorso, secondo il governo, era stata attuata per permettere a scuole, asili, facoltà, ospedali e case per anziani, comuni, città, istituzioni religiose, organizzazioni non governative, "di avere gas a prezzi accessibili che altrimenti sarebbe stato molto difficile pagare sul mercato". (Seb)