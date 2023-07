Lazio: Casini-Leoncini (Iv), pieno supporto a Nobili per suo ruolo in commissione Expo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo eletto presidente della commissione speciale Expo 2030 della Regione Lazio, Luciano Nobili "è una garanzia di serietà e professionalità, siamo certi saprà contribuire al rilancio della Capitale". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "Congratulazioni e buon lavoro a Luciano Nobili, neo presidente della commissione speciale Expo 2030 e Grandi eventi del Consiglio regionale del Lazio - spiegano -. Luciano è una garanzia di serietà e professionalità, siamo certi saprà contribuire al rilancio della Capitale. Roma deve infatti tornare ad attrarre investimenti importanti attraverso l'organizzazione di appuntamenti internazionali come Giubileo ed Expo e lo sviluppo di infrastrutture e servizi di qualità per cittadini, imprese, turisti. Una sfida impegnativa per Luciano - aggiungono -, che in questo grande sforzo collettivo per lo sviluppo della città e del territorio potrà contare sul nostro pieno supporto e la nostra collaborazione". (Com)