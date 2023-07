Lazio: Tiero (Fd'I), auguri a quattro nuovi presidenti commissioni speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le "più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Luciano Nobili e Marika Rotondi neo presidenti delle commissioni speciali Expo 2030 e Semplificazione amministrativa, di cui mi onoro di far parte come componente rappresentativo di Fratelli d'Italia. Si tratta di due commissioni strategiche di grande importanza per il futuro di Roma e dell'intera regione". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Enrico Tiero. "La commissione Expo 2030 e grandi eventi avrà il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche relative alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale 2030 nonché allo svolgimento di altri grandi eventi, finalizzati a valutare l'impatto che tali manifestazioni possono avere sull'intero territorio regionale - spiega -. La commissione potrà svolgere audizioni e indagini conoscitive nonché acquisire pareri o contributi da esperti, cittadini e formazioni sociali sulle questioni oggetto della propria attività". (segue) (Com)