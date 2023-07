Lazio: Tiero (Fd'I), auguri a quattro nuovi presidenti commissioni speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione Semplificazione amministrativa - prosegue Tiero - avrà la funzione di effettuare una ricognizione delle procedure amministrative previste dalla normativa regionale al fine dello snellimento delle stesse e di rafforzamento della capacità amministrativa nei vari ambiti di intervento della Regione, elaborando anche proposte di interventi legislativi e amministrativi finalizzati a ridurre il peso della burocrazia sui cittadini, sulle associazioni e sulle imprese. Colgo l'occasione - conclude - per congratularmi anche con i consiglieri Giorgio Simeoni e Sara Battisti, eletti alla guida delle commissioni speciali Giubileo 2025 e Piani di zona per l'edilizia economica e popolare. I miei più sinceri auguri e un grande in bocca al lupo a tutti i nuovi presidenti". (Com)