Corea del Sud: firmato accordo di collaborazione con la Nato

- La Nato e la Corea del Sud hanno firmato un accordo di collaborazione. "Accolgo con favore la firma del Programma di partenariato su misura, che mostrerà come sviluppare ulteriormente la nostra partnership", ha dichiarato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, nel corso di un punto stampa congiunto con il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, in cui è stato firmato l'accordo. "Sono qui per istituzionalizzare il quadro della nostra cooperazione con la Nato, e vorrei anche portare avanti le nostre discussioni con voi per rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione nella condivisione di informazioni militari e anche nella sicurezza informatica", ha dichiarato il presidente coreano. "Credo che la sicurezza transatlantica e quella dell'Indo-Pacifico siano parte integrante della sicurezza globale ed è per questo che dobbiamo cooperare strettamente, anche con i partner di Giappone, Australia e Nuova Zelanda", ha concluso. (Beb)