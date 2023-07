Vietnam: voli rimpatrio Covid, si apre processo per corruzione a 50 funzionari di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi in Vietnam il processo a più di 50 funzionari del Paese accusati di corruzione in relazione ai voli di rimpatrio organizzati durante la pandemia di Covid-19. Lo scandalo corruttivo, che ha visto protagonista soprattutto il ministero degli Esteri, ha già portato nei mesi scorsi alla dimissioni di ministri e funzionari di alto livello, incluso l'ex ministro degli Esteri ed ex vicepremier Pham Binh Minh. Il caso è parte di una vasta campagna anticorruzione che all'inizio di quest'anno ha portato alle improvvise dimissioni del presidente Nguyen Xuan Phuc, un evento senza precedenti nel Vietnam comunista. I media del Paese hanno pubblicato stamattina una serie di fotografie degli accusati, tutti scortati in tribunale in manette e con mascherine sul volto. Tra gli accusati figurano anche l'ex vicesindaco di Hanoi, Chu Xuan Dung, e l'ex ambasciatore vietnamita in Giappone, Vu Hong Nam. Il quotidiano di Stato "Thanh Nien" ha riferito ieri che i procuratori incrimineranno per corruzione "21 funzionari e dipendenti pubblici (...) accusati di aver ricevuto almeno 7 milioni di dollari da un centinaio di imprese al fine di risolvere le procedure amministrative legate ai rimpatri" durante la pandemia. Altri 33 funzionari sono accusati di una serie di altri reati, come l'abuso d'ufficio. In tutto, lo schema corruttivo avrebbe comportato il pagamento di tangenti per almeno 9,5 milioni di dollari. (Fim)