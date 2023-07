Usa-Turchia: colloquio telefonico ministri Difesa, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa della Turchia, Yasar Guler, ieri sera, dopo il via libera di Ankara all’adesione della Svezia all’Organizzazione del trattato dell’Atlantico Nord (Nato). Come riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando un comunicato stampa del dipartimento della Difesa statunitense, i due hanno discusso degli “obiettivi bilaterali e multilaterali comuni in tema di difesa”. Entrambi, a tal proposito, hanno elogiato la “lunga storia di coperazione militare tra Stati Uniti e Turchia”, esprimendo apprezzamento per il mantenimento di tali relazioni. Guler e Lloyd Austin, inoltre, hanno discusso degli esiti dei colloqui tra Turchia, Svezia e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e del “sostegno del dipartimento della Difesa statunitense alla modernizzazione” delle Forze armate di Ankara. (Res)