Corea del Sud: esportazioni in calo del 14,8 per cento all'inizio di luglio

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato una flessione del 14,8 per cento su base annua nei primi 10 giorni del mese di luglio. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal Servizio delle dogane coreano, che riflette una forte flessioni delle spedizioni di semiconduttori. Tra il primo e il 10 luglio le esportazioni del Paese sono ammontate a 13,3 miliardi di dollari, contro i 15,5 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Le importazioni hanno registrato una flessione ancora maggiore: meno 26,9 per cento su base annua, a 15,5 miliardi di dollari, con un conseguente deficit della bilancia commerciale di 2,27 miliardi di dollari nel periodo in esame. (Git)