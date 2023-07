Iraq: ministero Petrolio, greggio prodotto in Kurdistan sarà destinato al mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio dell’Iraq ha deciso di destinare al mercato interno almeno una parte del greggio prodotto nel territorio della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, per la produzione di energia per il Paese. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, aggiungendo che le raffinerie dell’Iraq riceveranno oltre 150.000 barili di petrolio estratto nella regione. Contestualmente, il ministero sta cercando di concludere contratti con compagnie internazionali per la ripresa delle esportazioni, dopo circa quattro mesi di blocco. Ieri, ad esempio, Baghdad ha firmato quattro contratti con la compagnia francese TotalEnergies per progetti di sviluppo nel settore degli idrocarburi. Intanto, il ministero del Petrolio ha in programma di inviare, a breve, una delegazione in Turchia per discutere della ripresa delle esportazioni del greggio prodotto nel Kurdistan iracheno attraverso il porto turco di Ceyhan, passando per la compagnia petrolifera nazionale Somo. (Res)