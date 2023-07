Forza Italia: Tajani, il Partito è fedele al governo altrimenti dovrei dimettermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 giugno, quattro giorni dopo i funerali di Silvio Berlusconi, il sondaggio Youtrend-Skytg24 regalava al partito un sorprendente 9,5 per cento, sulla scia dell'emozione. Ieri, lo stesso rilevamento, venti giorni dopo, registrava il 6,1. La rimonta, teme qualche parlamentare, finisce qui, forse per l'eccessivo appiattimento rispetto alle posizioni di Giorgia Meloni. "Io appiattito? - si stupisce il coordinatore nazionale del Partito, Antonio Tajani - Cioè, mi accusano di essere leale e in linea col governo del quale sono vicepresidente e nel quale FI esprime cinque ministri? Davvero bizzarra come tesi. Perché dovrei fare una guerriglia al mio governo? Se avessi intenzione di farla, mi dimetterei un attimo dopo, per coerenza". Magari su alcuni temi una distinzione da Fratelli d'Italia aiuterebbe gli elettori a cogliere le differenze, se ce ne sono: "Nella recente contestazione alle posizioni della Bce, per indicare un esempio concreto, sono stato io ad uscire allo scoperto per primo. Salvini e poi Meloni mi hanno seguito l'indomani. Vogliamo parlare di autonomia differenziata, sulla quale abbiamo rimarcato la nostra linea di prudenza? Per non dire dalla presa di distanza dalle alleanze con i tedeschi di Afd e con Marine Le Pen in Europa, ipotizzate da Salvini". "Io - aggiunge il vicepremier - coi nazisti e con la destra estrema non mi alleerò mai, su questo non sono disposto a compromessi. Lo dico e lo ripeto, anche se la cosa non farà piacere al leader della Lega. Ecco, non credo di poter essere accusato di appiattimento nei confronti dei sovranisti". (segue) (Res)