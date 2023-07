Forza Italia: Tajani, il Partito è fedele al governo altrimenti dovrei dimettermi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Insomma, non ha nulla da rimproverarsi in queste prime settimane di reggenza del partito: "Io sto seguendo la linea di Silvio Berlusconi. E nelle classifiche di gradimento dei leader sono terzo: dopo Draghi e Meloni. Ci sarà un motivo sono sono il primo tra i ministri, evidentemente le mie scelte vengono apprezzate. E sapete perché? Perché io sono un politico che non si è mai tirato indietro. E gli elettori questo lo comprendono. Uno che si è sempre messo in discussione. Sono stato eletto cinque volte nel Parlamento europeo con le preferenze. Sono salito sullo scranno più alto di quell'Assemblea, da presidente, non certo con giochi di palazzo". "Sono un politico - osserva infine Tajani - che ha rinunciato a 500 mila euro di liquidazione da presidente, perché c'era la crisi economica e volevo dare un segnale. E ancora c'è qualcuno che vorrebbe farmi la morale? Sfido chiunque a venire allo scoperto. Sabato c'è il Consiglio nazionale. Vorrei che chi la pensa in maniera difforme lo dica apertamente. Anzi, si candidi al posto mio alla presidenza del partito. Confrontiamoci, mettiamoci alla prova. Io non ho nulla da temere". (Res)