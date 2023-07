Giustizia: Sisto, avanti con la riforma ma senza strappi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega cosa pensa del nuovo scontro sulla giustizia: "Occorre esorcizzare il fantasma di una magistratura supplente della politica. Ma basta con le guerre di religione`vintage". Quindi il testo della riforma può cambiare: "Il ddl Nordio è stato bollinato e presto sarà in commissione Giustizia, al Senato. Sarà il Parlamento a stabilire se le nostre scelte sono conformi ai programmi e ai problemi reali del Paese". L'Anm ne ha criticato diverse misure: "L'Anm, a mio avviso, ha pieno titolo a esprimere critiche, perché ogni contributo è utile e può essere valutato nel dibattito parlamentare. Ma sia chiaro: l'articolo 101 della Costituzione stabilisce che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge". E quindi: "Condivido la preoccupazione di Luciano Violante: occorre evitare che la magistratura assuma i compiti del Parlamento. Ci si confronta, ma poi decidono i parlamentari democraticamente eletti dal popolo italiano, come previsto dalla Costituzione". Quanto alla tesi che i casi Santanchè, Delmastro e La Russa jr mostrino l'esistenza di un complotto contro il governo ordito da pezzi della magistratura ed esponenti del Pd: "Non mi convince. È necessario evitare qualsiasi diversivo retroscenista e far sì che le riforme vedano al più presto la luce. È la migliore risposta a chi dovesse cercare, anche dall'esterno, di minarne la credibilità". (segue) (Res)