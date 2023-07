Giustizia: Sisto, avanti con la riforma ma senza strappi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "FI - continua il viceministro - è sempre stata garantista con tutti. Regole cogenti non ce ne sono. Spetta alla sensibilità di ciascuno. Per noi conta la presunzione di non colpevolezza". Berlusconi non c'è più, ma lo scontro è più duro che mai. "La sua scomparsa è stata una grave perdita per il Paese e per FI che con lui è diventato il luogo amato dai moderati perché denso di valori fondanti. La nostra missione, in suo nome, è dare presente e futuro a quei valori di cui il garantismo costituisce l'anima portante. Ecco perché bisogna rifuggire da ogni tentazione di guerre che trovo ormai superate. Serve altro. Una nuova maturità - conclude Sisto - che veda affiancati i migliori avvocati, magistrati, politici di buona volontà". (Res)