Giustizia: Nordio, basta politica succube dei giudici

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è accusato di essersi accorto dell'incongruità della norma sull'imputazione coatta solo dopo che questa norma ha danneggiato un sottosegretario del suo governo: "Questa incongruità - ricorda Nordio in una intervista a "Libero" - l'ho criticata già dal 1997. E la ragione è squisitamente tecnica perché il codice Vassalli che abbiamo recepito nell'88/89 ha mantenuto il controllo giurisdizionale del giudice, in questo caso del Gip, sull'attività del pubblico ministero come faceva una volta il giudice istruttore. Se il giudice istruttore mandava a giudizio l'imputato anche contro il parere del pubblico ministero che ne avesse chiesto l'assoluzione, in tribunale arrivava tutto il fascicolo processuale. Quindi i giudici potevano farsi un'idea di quelle che erano le tesi dell'accusa, della difesa e dello stesso giudice istruttore perché avevano davanti l'intero fascicolo". "Con il codice Vassalli - continua - e questo è il punto cruciale in tribunale, ammesso che si faccia il processo, non arriva nulla, il giudice è completamente vergine. Il fascicolo è vuoto. Torniamo ai principi del vecchio sistema, lo dico da anni". (segue) (Res)