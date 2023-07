Emilia-Romagna: Bonaccini, i cittadini apprezzano l'approccio pragmatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "E' un risultato che mi fa piacere ma un politico deve guardare a queste classifiche con il giusto distacco: sono abituato a non deprimerei davanti alle critiche o ai problemi e a non esaltarmi quando ricevo apprezzamenti. La considero un'iniezione di fiducia per continuare a lavorare, dopo la drammatica alluvione di maggio". Così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, commenta in una intervista al "Sole 24 Ore" il podio conquistato quest'anno come governatore più amato in Italia. Questo primato, dopo la sconfitta al seggi del Pd, sembra confermare una spaccatura tra il partito e la base elettorale in regione: "Sono ambiti distinti: sono il presidente di tutti gli emiliano-romagnoli, anche di chi non mi ha mai votato e magari non mi voterà mai. Gli incarichi pubblici si ricoprono pro-tempore e le istituzioni sono la casa di tutti. Per questo, quando mi rapporto ai sindaci dell'Emilia-Romagna, non faccio mai distinzione di colore politico". (segue) (Res)