Emilia-Romagna: Bonaccini, i cittadini apprezzano l'approccio pragmatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonaccini batte Zaia: "Emilia-Romagna e Veneto sono due regioni diverse ma che hanno anche tanto in comune: un tessuto imprenditoriale forte, fatto di piccole realtà ma capaci di eccellenza e innovazione e con una forte vocazione all'export; una sanità pubblica di primo livello, un'industria turistica eccezionale. E potrei continuare a lungo. Abbiamo punti di forza e problemi analoghi e per questo collaboriamo spesso, anche in questo caso al di là delle appartenenze politiche. Credo che i cittadini apprezzino questo approccio pragmatico, non ideologico". Forse l'emergenza alluvione ha contribuito a spingerlo sul podio: "Non lo so e ne avrei fatto volentieri a meno. Però un dato c'è: dopo il sisma in Emilia e adesso con l'alluvione la risposta è stata corale. Al Governo chiedo di non mortificare e non disperdere questa spinta: il generale Figliuolo mi pare l'abbia capito benissimo fin dal primo incontro con i sindaci", ha concluso Bonaccini. (Res)