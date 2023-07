Asean: a Giacarta riunione della commissione regionale sul disarmo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per la Zona libera da armi nucleari dell'Asia Sud-orientale (Seanwfz) ha tenuto un incontro a Giacarta oggi, a margine della riunione ministeriale dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in corso nella capitale indonesiana. Durante l'incontro, il segretario generale dell'Asean Kao Kim Hourn ha fornito un resoconto dei progressi verso l'attuazione del piano d'azione 2023-2027 della Commissione. Quest'ultima ha discusso gli sforzi per l'adesione delle potenze nucleari al protocollo per il trattato Seanwfz, e le proposte per la collaborazione tra l'Asean e l'Agenzia per la proibizione delle armi nucleari in America Latina e nei Caraibi. (segue) (Fim)