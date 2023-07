Francia: federazione assicurazioni, scontri hanno provocato danni per 650 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 650 milioni di euro il costo complessivo dei danni registrati durante i recenti disordini e scontri in Francia, scoppiati dopo la morte di Nahel, un 17enne ucciso nel corso di un posto di blocco nella banlieue di Parigi. É quanto emerge da una stima provvisoria fatta da France assureur, federazione nazionale degli assicuratori. Nel calcolo precedente della scorsa settimana, il dato ammontava a 280 milioni di euro. I sinistri sui beni professionali rappresentano il 55 per cento del totale mentre quelli a beni pubblici sono pari al 35 per cento. (Frp)