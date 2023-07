Germania: inflazione in aumento a giugno al 6,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Germania è aumentato a giugno al 6,4 per cento dal 6,1 per cento di maggio. È quanto comunicato dall’Ufficio federale di statistica (Stba), che ha confermato i dati preliminari diffusi nella giornata del 29 giugno. Con un rincaro del 13,7 per cento su base annua, i generi alimentari si confermano il principale motore dell’aumento del livello generale dei prezzi. Il dell’energia è, invece, aumentato del 3 per cento. Come nota lo Sta, l’inflazione in Germania è tornata a salire dopo tre mesi consecutivi di declino. (Geb)