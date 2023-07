Sardegna: Isola seconda in Italia per crescita delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna sta vivendo una sorta di rinascita economica trainata principalmente dai settori delle costruzioni e dei servizi. La ripresa economica dell'isola è stata così significativa che la posiziona al secondo posto a livello nazionale per il tasso di crescita delle imprese, con un aumento del 1,38 per cento nel 2022. Solo il Lazio la precede con un incremento del 1,55 per cento. Questi dati emergono dal documento "Osservatorio economico del Nord Sardegna 2023", uno studio pubblicato dalla Camera di Commercio di Sassari. L'analisi condotta sul sistema delle imprese si estende a tutta la Sardegna, e rivela che nel 2022 vi sono state oltre 145.000 imprese attive, una soglia raggiunta solo nel 2012 nell'ultimo decennio. Il tasso di crescita risulta positivo per tutti i territori considerati, con particolare rilievo per l'area sassarese, che registra un aumento del 1,95 per cento (secondo posto nella classifica nazionale, dopo Milano). Seguono Cagliari con un incremento del 1,18 per cento (12° posto), Nuoro con l'1,11 per cento (17°) e infine Oristano con lo 0,74 per cento (34°). (segue) (Rsc)