Sardegna: Isola seconda in Italia per crescita delle imprese (2)

- Nel corso del 2022, il saldo tra le iscrizioni (8.151) e le cessazioni non d'ufficio (5.781) ha contribuito a generare un tasso di crescita del 1,38 per cento. Tuttavia, il livello delle iscrizioni si mantiene ancora al di sotto dei livelli pre-pandemici, quando si registravano in media oltre 9.000 nuove imprese. Il notevole exploit del Nord Sardegna è in gran parte attribuibile alla straordinaria performance della Gallura, dove non si sono registrate diminuzioni nel numero di imprese attive dal 2018 e si è invece mantenuta una crescita costante con una media del 0,9 per cento annuo. Per quanto riguarda i settori produttivi, i dati migliori riguardano i servizi (+3 per cento) e il settore delle costruzioni (+2,6 per cento). Al contrario, il commercio registra un calo del 2,9 per cento e il turismo soffre con un decremento dello 0,7 per cento. Tuttavia, il settore turistico è quello che evidenzia la crescita più significativa in termini di occupazione, con un aumento del 9% (per un totale di 24.063 addetti), in linea con il settore delle costruzioni che registra anch'esso un incremento del 9 per cento, con 20.661 lavoratori. (Rsc)