Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: la seduta si apre con il question time. All'ordine dei lavori un consiglio straordinario sulla stagione balneare a Ostia (dalle 14 alle 16:30) poi la seduta prosegue in modo ordinario con l'analisi di alcune delibere e mozioni. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 3:30-19).– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta l'Hankook E-Prix 2023 in programma il 15 e 16 luglio. Sarà presente l'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. Sala delle Bandiere, Campidoglio. (Ore 11:00).- L'Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene alla conferenza stampa "Il ritorno a casa della fisarmonica verde". Amka Social Hub, via dei Reti 23a. (Ore 12:00).- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene all'evento "Campo Città – Dialoghi al tramonto su città e agricoltura". Caffè Nemorense, Parco Virgiliano, via Nemorense 41. (Ore 19:00). (segue) (Rer)