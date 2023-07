Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Seminario "Natalità, conciliazione, welfare aziendale per una Regione protagonista". Intervengono, tra gli altri, Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità; Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio; Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio; Massimiliano Maselli, assessore Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona della Regione Lazio; Giancarlo Righini, assessore Bilancio, Programmazione economica della Regione Lazio. Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301. (ore 17:00).- L'assessore ai Servizi sociali, alla Disabilità, al Terzo Settore, ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, partecipa all'inaugurazione della stagione 2023 dell'arenile Riviera Mallozzi, la prima spiaggia sul territorio regionale pensata e realizzata a misura dei diversamente abili e delle loro famiglie, gestita dalla Cooperativa sociale Onlus Alteja Ets. Riviera Vittorio Mallozzi 52, Anzio. (ore 11:00). (segue) (Rer)