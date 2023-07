Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Evento organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina "Parità di genere: perché la certificazione?". Interverranno, tra gli altri, il presidente della Camera di commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora; il Vice Segretario Unioncamere, Tiziana Pompei e Gianluca Puliga, Dirigente Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Viale Roma, Frosinone. (Ore 10:30).- Presentazione della "Guida alla Via Francigena da Sutri a Roma attraverso il Parco di Veio". All'evento, che è promosso dall'Ente Parco di Veio e dalla Bcc provincia Romana, interverranno, tra gli altri: Giancarlo Righini, assessore al Bilancio del Lazio; Giuseppe Emanuele Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, e il presidente Bcc della Provincia di Roma, Mario Porcu. Palazzo Chigi, Formello. (10:30).- Acli Terra promuove 'Un fiume di miele', evento di promozione della filiera dell'apicoltura. Ospite il Sottosegretario all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D'Eramo. Via di Villa Guglielmi 33, a Fiumicino. (Ore 19:30). (Rer)