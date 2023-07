Usa: il Corpo dei Marine è privo di un comandante per la prima volta dal 1910

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corpo dei Marine degli Stati Uniti è rimasto privo di un comandante per la prima volta dal 1910, con la scadenza del mandato quadriennale del generale David Berger. La conclusione del mandato di Berger è stata segnata ieri dalla cerimonia di rito a Washington: il generale ha affidato la guida dei Marine all'assistente comandante Eric Smith, suo pari grado, che però svolgerà la funzione di comandante ad interim: la conferma formale della sua nomina è infatti bloccata al Senato federale, assieme a quella di circa 200 ufficiali di vario grado. Il senatore repubblicano Tommy Tuberville dell'Alabama è riuscito a bloccare le nomine da solo, in segno di protesta per le politiche pro-aborto approvate nei mesi scorsi dal dipartimento della Difesa. In risposta alla sentenza dello scorso anno, con cui la Corte Suprema ha riconosciuto l'autorità dei singoli Stati Usa di legiferare in materia di interruzione della gravidanza, il Pentagono ha infatti varato una serie di misure per concedere congedi retribuiti e rimborsi spese alle dipendenti intenzionate ad abortire in Stati Usa diversi da quello di residenza. Tra le conseguenze della mancata conferma della nomina di Smith c'è l'impossibilità per quest'ultimo di pubblicare le nuove linee guida per la pianificazione, che illustrano la nuova visione strategica per il Corpo dei Marine. (Was)