Minori: Unicef/Unhcr, oltre metà bambini ucraini rifugiati non è iscritta a scuola in Polonia

- Secondo l'Unicef e l'Unhcr, a 500 giorni dall'inizio della fuga dei rifugiati dalla guerra in Ucraina, più della metà dei bambini ucraini rifugiati in Polonia non è iscritta al sistema scolastico nazionale. Come si legge in un comunicato, l'Unicef e l'Unhcr esortano i genitori rifugiati a iscrivere i loro figli al sistema scolastico polacco, perché l'apprendimento faccia a faccia in uno spazio sicuro con coetanei e insegnanti non è solo importante per la loro istruzione, ma è fondamentale per la loro socializzazione, la loro salute mentale e il loro benessere. Le agenzie Onu hanno anche espresso apprezzamento per il sistema scolastico polacco, compresi il ministero dell'Istruzione e della Scienza, le amministrazioni comunali, i presidi, gli insegnanti e gli alunni per aver accolto i rifugiati nelle loro scuole. In Polonia, i rifugiati provenienti dall'Ucraina costituiscono il 4 per cento di tutti gli studenti registrati. In più di 85 mila classi c'è almeno uno studente rifugiato. "Le scuole sono più che luoghi di apprendimento, soprattutto in tempi di guerra", ha dichiarato Rashed Mustafa Sarwar, Coordinatore nazionale dell'Ufficio Unicef per la risposta ai rifugiati in Polonia. "Forniscono ai bambini che hanno già subito perdite, sfollamenti e violenze un senso di routine e sicurezza, la possibilità di costruire amicizie e di essere aiutati dagli insegnanti, nonché l'opportunità di integrarsi nelle comunità ospitanti. Forniscono accesso a servizi per sostenere la salute mentale e il benessere dei bambini". (segue) (Res)